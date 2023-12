«Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale rilanciare l’attività della Compagnia, affinché sia funzionale agli interessi degli agricoltori e allevatori del comune di Torralba e possa al meglio svolgere i servizi e le funzioni cui per legge è preposta».

Con un voto unanime, il Consiglio comunale di Torralba ha approvato il nuovo regolamento della compagnia barracellare, composto da 53 articoli. Tra le funzioni dei barracelli: «Salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento» e «operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza».

«I componenti della compagnia barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate - si legge nel documento -, debbono collaborare, nell’ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità. Nell’esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dalla autorità che ha richiesto la loro utilizzazione».

«I componenti della Compagnia Barracellare - si legge ancora nel nuovo regolamento - devono avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e devono mantenere una condotta irreprensibile, astenendosi dall’uso delle bevande alcoliche durante l’orario di servizio, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e devono astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al decoro della Compagnia stessa e in generale dell'Amministrazione comunale».

Anche a Banari la compagnia barracellare ha un ruolo molto attivo all'interno della comunità. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha ratificato la conferma, come capitano, di Speranza Perra. Attualmente sono undici i barracelli che fanno parte della compagnia.

