Importante giornata, quella di ieri, trascorsa dagli ospiti della Comunità Integrata "Casa Bonaria", a Torralba, che hanno ricevuto la visita degli Allievi Èlite del Latte Dolce, squadra allenata da Antonio Marinu.

Insieme al loro allenatore, al collaboratore Pier Dino Stoccoro, al dirigente Giovanni Sanna e al responsabile del settore giovanile biancoceleste Mario Dore, i giocatori hanno animato la serata degli ospiti della struttura con canzoni. Alla fine della serata i ragazzi hanno anche donato alla comunità una maglia autografata.

L’evento è stato voluto da Mario Dore e Nicoletta Palmas, dirigente della struttura.

«La serata è stata davvero speciale - ha dichiarato Dore -. Quando si entra in una struttura come la Comunità Integrata “Casa Bonaria” di Torralba, ci si accorge fin da subito che si è in un’altra realtà. Ci sono persone con difficoltà, che hanno avuto il piacere di ricevere in visita un gruppo di ragazzi giovanissimi. Voglio ringraziare i dirigenti della struttura Luca Bresci e Nicoletta Palmas, ma anche la società del Sassari Calcio Latte Dolce, che ci ha dato l’opportunità di vivere appieno quest’esperienza».

