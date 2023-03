Il Comune di Tissi fa un passo in avanti in tema di sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni di efficienza energetica legata a benefici sociali, ambientali e economici tramite la promozione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

«I vantaggi sono molteplici e concreti – spiega il sindaco Gian Maria Budroni – . Su tutti, quello economico per il consumatore che aderisce alla comunità, si vedrà detrarre dalla bolletta il consumo relativo all’energia prodotta dall’impianto. I vantaggi ambientali si concretizzano nel calo di emissioni, e anche la società ne beneficia con la nascita di possibili nuove realtà lavorative nell’allestimento degli impianti e di tutto ciò che consegue. Questa nuova realtà rappresenta anche un modello virtuoso di lavoro che responsabilizza la comunità nel confronto dei consumi energetici e mette insieme famiglie, imprese, enti territoriali».

«La partecipazione alle Cer – prosegue il primo cittadino – è aperta su base volontaria a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili».

Le configurazioni energetiche rappresentate dalle Cer e dagli autoconsumatori collettivi costituiscono uno strumento di contrasto alla povertà energetica.

«Il tema della riduzione del costo dell’energia elettrica per gli utenti finali – conclude Budroni – riveste importanza centrale anche nelle politiche comunali, considerando necessario perseguire lo sviluppo locale di produzione di energia e la simultanea riduzione degli oneri sul consumo. Il Comune di Tissi intende dotarsi di un modello di sviluppo con soluzioni innovative per la gestione dell’energia attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, che sono in questo caso anche consumatori di energia connessi alla rete».

L’iniziativa sarà presto illustrata ai cittadini in un incontro pubblico.

© Riproduzione riservata