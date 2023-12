Il comune e la Pro loco hanno presentato il programma degli appuntamenti natalizi 2023. Domani alle 17, in biblioteca, ci sarà l'allestimento dell'albero di Natale per i bambini dagli 8 anni. Giovedì 7 dicembre, alle 18, è prevista l'accensione itinerante delle luminarie, degli addobbi e dei presepi di quartiere a cura dell'Associazione Sing Sing Sing.

Sabato 9 dicembre alle 17, nei locali dell'Ex Mà, sono in programma la presentazione del libro di poesie "Gli argini della vita" di Teresa Puggioni e una mostra delle sue opere grafiche. Domenica 10 dicembre alle 16, in piazza Municipale, spazio ai mercatini di Natale organizzati dalla Pro loco.

Lunedì 11 dicembre alle 17, al bocciodromo, è previsto il torneo natalizio di bocce a cura del circolo bocciofilo, mentre martedì 12 dicembre, alle 17, si ritornerà in biblioteca per le letture e un laboratorio natalizio per i bambini di sei e sette anni.

Mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, sempre in biblioteca, dalle 17.30 andrà in scena "La notte dei pupazzi" destinata ai bambini dai tre ai sei anni. Venerdì 15 dicembre, alle 17, il bocciodromo ospiterà il torneo natalizio di carte promosso dal circolo bocciofilo. Sabato 16 dicembre, dalle 12.30, il punto ristoro dell'Ex Mà celebrerà la festa degli anziani.

Dal 16 al 24 dicembre, nella Chiesa parrocchiale di Sant'Anastasia" sarà recitata la Novena di Natale. Sabato 16 dicembre, alle 18, l'Ex Mà sarà il palcoscenico dello rappresentazione teatrale dal titolo "L'incredibile storia di Lavinia", tratta dall'opera di Bianca Pitzorno e curata dall'associazione Arcobaleno. Domenica 17 dicembre alle 16, in piazza Municipale, la Pro loco riproporrà i mercatini di Natale. Mercoledì 27 dicembre, alle 18.30, il centro culturale ospiterà la premiazione del bando "Eccellenze".

Giovedì 28 dicembre, dalle 17, sarà la volta del presepe vivente promosso dalla Parrocchia di Sant'Anastasia. Gli eventi natalizi si concluderanno giovedì 4 gennaio alle 17, nella palestra comunale, con il torneo di pallavolo "Schiaccia Natale" a cura di SportTissi.

