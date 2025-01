Per il settimo anno consecutivo il Comune di Tissi ha premiato le studentesse e gli studenti meritevoli che si sono distinti per aver concluso un ciclo di studi con il massimo dei voti.

Il premio è dedicato a tutti quegli studenti meritevoli residenti nel Comune, che nell'anno scolastico 2023-2024 hanno conseguito il diploma nelle scuole pubbliche secondarie di primo grado, comprese quelle paritarie, hanno conseguito il diploma nelle scuole pubbliche secondarie di secondo grado, comprese quelle paritarie, hanno conseguito, nel periodo compreso dal 1° ottobre 2023 alla data di scadenza del bando, la laurea triennale, magistrale o ciclo unico con votazioni massime.Quest'anno sono stati sette-nove gli studenti che hanno concluso con il massimo dei voti il ciclo scolastico.

Per la scuola media: Michela Mura, Samuele Zorzetto e Jacopo Giovanni Curzi.

Per la scuola secondaria di II grado: Matteo Mauro.

Per l'Università: Stefania Spiga, Alessia Loi, Maria Teresa Sitzia, Francesco Porcu, Giuliana Carla Pinna.

La premiazione si è svolta nel Centro Culturale alla presenza del sindaco GianMaria Budroni, dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Masia e all'Assessora ai Servizi Sociali Benedetta Dettori.

«Siamo orgogliosi di premiare questi giovani studenti - hanno commentato gli Amministratori - il nostro obiettivo è gratificare chi quotidianamente si impegna nello studio, incentivandolo a fare sempre meglio».

«Lo scopo- ha dichiarato il sindaco Budroni - è quello di incentivare l'impegno scolastico e valorizzare il merito del singolo studente affinché prosegua i propri studi con il massimo impegno. Non una normale borsa di studio, ma un vero e proprio riconoscimento per gli studenti eccellenti che tiene conto esclusivamente del profitto scolastico, premiando il merito».

Nell'occasione vengono premiati, con la consegna di un riconoscimento, anche ragazze e/o ragazzi che hanno ottenuto risultati eccellenti nel mondo dello sport. Questa volta, è stata premiata la memoria di Martina Berluti, la giovane amazzone e grande promessa dell’equitazione che a soli 17 anni, ha perso la vita dopo esser caduta dal suo cavallo. Premiati anche i suoi compagni e compagne della ex classe 5 E del Liceo Scientifico Spano accompagnati dalla docente Emma Scanu e dalla dirigente scolastica Maria Letizia Fadda. Il padre Davide Berluti ha parlato di Martina e della sua grandiosità. Per mantenere viva la sua memoria la famiglia ha creato l’Associazione Martina Berluti, che promuove l’inclusione sociale e la solidarietà attraverso lo sport, utilizzandolo come strumento per abbattere barriere e creare legami tra le persone.

