Incominciati importanti lavori pubblici a Tissi, che modificheranno in positivo l'assetto della cittadina.

Il primo lotto dei lavori sta riguardando la costruzione della condotta di raccolta delle acque meteoriche, che risolverà un problema annoso, visto che le acque meteoriche avevano sinora un deflusso superficiale.

L'intervento interessa via Roma, via Cavour, via Pozzo Nuovo e via Pertini, per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. I lavori comprenderanno anche la realizzazione di nuovi marciapiedi con l'eliminazione delle barriere architettoniche, nuova pavimentazione stradale, nuovi parcheggi, nuovi spazi a verde e alberature.

Nel progetto, molta attenzione è stata rivolta al verde urbano, con soluzioni che andranno a valorizzare i beni architettonici presenti. "Con questi lavori verrà riordinato il tessuto urbano di Tissi - spiega il sindaco GianMaria Budroni -. Riprogettati gli spazi comuni della via principale del paese, definendoli in un’unica impronta. Sarà infatti effettuata la ricongiunzione architettonica tra la chiesa di Santa Anastasia e la chiesa di Santa Vittoria, utilizzando come materiali di riferimento per gli spazi pedonali il calcestruzzo architettonico e la trachite. A differenza del lavoro nella parte alta - continua - opteremo per la separazione degli spazi tra percorsi viari e percorsi pedonali, determinando una differenza di quota tra i due piani e una variazione cromatica evidente. Il decoro e la fruibilità degli spazi cittadini - conclude il primo cittadino - sono tra i principali obiettivi che questa amministrazione si è prefissata”.



