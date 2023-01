L'elisir di lunga vita sembra non voler abbandonare Thiesi, centro del Meilogu.

Ed è proprio qui che 101 anni fa è nato zio Giovanni Dore, che ha voluto festeggiare oggi questo importante traguardo insieme ai suoi familiari.

In buona salute, ha ancora un'ottima memoria. Al suo fianco la moglie e i due figli, Giuseppe e Salvatore. Quest'ultimo, con le sue fotografie, racconta ormai da anni le gesta della Polisportiva Thiesi, squadra del girone C del campionato di promozione, che segue in tutte le partite casalinghe e, nella maggior parte dei casi anche in trasferta.

Un traguardo importante per zio Giovanni, ex allevatore e commerciante di bestiame, al quale sono arrivati gli auguri della comunità tiesina.

