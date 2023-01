Sono due i paesi del Nord Sardegna dove l'antico rito de "Sos Tres Res" è stato, forse un po' particolare.

A Thiesi, centro del Meilogu, la tradizione risale nella notte dei tempi: andare di casa in casa e cantare. Ma quest'anno non è mancata quella dell'arzillo Salvatore Marongiu, noto "Mussolini", 98 anni e non sentirli. Il presidente onorario della Polisportiva Thiesi li ha accolti e si è divertito assieme al tenore Nostra Signora de Seunis.

L'altro caso è quello di Nughedu San Nicolò dove, assieme al Cuncordu Santu Nigola, sono usciti a cantare anche i bambini. Un giusto connubio tra vecchia e nuova generazione che potrà garantire un giusto ricambio generazionale.

Successo anche a Nulvi.

«L'amministrazione comunale ringrazia il coro di Nulvi per avere organizzato ancora una volta l la manifestazione "Sos tres res". Ma un ringraziamento speciale va anche ai cori - Sanghjambattista dalla Corsica e Boghes Lirica per la direzione artistica di Elisabetta Scano - che hanno allietato la serata. Un grazie speciale alla prefetta, Paola Dessí, che ci ha onorato della sua presenza», ha dichiarato l'assessora alla Cultura, Elvira Decortes.

