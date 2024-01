«La giunta regionale ha modificato la delibera sul dimensionamento scolastico salvando l’autonomia del comprensivo di Thiesi. Siamo riusciti così a scongiurare l’accorpamento con il comprensivo di Pozzomaggiore».

Lo comunica il sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, che nei giorni scorsi si era attivato presso l'assessorato regionale alla Pubblica istruzione guidato da Andrea Biancareddu. Proprio a quest'ultimo il primo cittadino si era appellato inviando una lettera per chiedere di rivedere la decisione.

«Questo è un primo passo dichiara Soletta - anche se, alla luce di una norma nazionale che penalizza fortemente il territorio sardo in materia di istruzione, è necessaria al più presto una seria azione politica per la stesura di una legge sarda che tenga conto delle peculiarità del nostro territorio, in virtù del fatto che stiamo assistendo a un drammatico calo demografico che con norme penalizzanti come questa fa perdere pezzo dopo pezzo i servizi indispensabili ai cittadini».

