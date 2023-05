L'assemblea pubblica per discutere sul parco eolico che dovrebbe sorgere a Monte Pelao, programmata per questo pomeriggio nella sala Aligi Sassu di Thiesi, è stata rinviata per via delle avverse condizioni meteorologiche.

«Ancora increduli per quanto accaduto oggi nei nostri territori, vi comunichiamo che l'assemblea pubblica prevista per domani è rimandata. Vi informeremo appena possibile della nuova data - fa sapere il Comitato No Eolico Meilogu -. Siamo vicini a tutti coloro che hanno subito allagamenti e danni a case e alle aziende. Tutti i comuni della zona stanno dichiarando lo stato di calamità. Oggi - concludono - il Monte Pelao si è ribellato e il territorio ha dimostrato tutta la sua fragilità, a dimostrazione del fatto che serve una pianificazione seria che vada oltre le speculazioni e i facili guadagni ai danni di comunità intere».

© Riproduzione riservata