Colpito da un infarto fulminante mentre era intento ad aiutare un amico a vendemmiare. Mister Giuseppe Marzano, 79 anni, ex allenatore del Thiesi nel campionato di Promozione ed Eccellenza, è morto così nel paese dove era conosciuto e amato.

Un uomo simbolo del calcio thiesino, una carriera che lo ha visto impegnato come calciatore del Seunis negli anni sessanta, per poi assumere il ruolo di preparatore delle squadre giovanili del Thiesi, Beretti, Juniores, Allievi, facendole trionfare in Sardegna e ben figurare nelle finali nazionali.

Classe 1945, era nato a Thiesi dove scoprì che la sua vocazione di preparatore-educatore di giovani calciatori. Il Thiesi fresco vincitore del campionato di Promozione a Girone unico accedette nel 1973 alla Serie D e affidò a Marzano la guida del settore giovanile.

In due anni egli riuscì a mettere in piedi una struttura organizzativa eccezionale che portò la società neroverde a ripetuti successi nelle categorie Beretti, Juniores e Allievi. Ai successi in terra sarda seguirono diverse affermazioni nelle finali nazionali.

Molti furono i giovani che approdano alla Serie D da quel settore giovanile: Bruno Caneo (poi approdato in Serie A), Antonio Manca (poi in C con la Torres) Biosa, Carta, Tanchis, Fiori e altri ancora. Dopo la retrocessione del Thiesi, Marzano prese in mano la prima squadra in Eccellenza trasferendovi per intero i giovani della Juniores e conducendola a risultati soddisfacenti. Ebbe poi l'opportunità di allenare il Bonorva in Promozione, il Ploaghe in Prima Categoria e nuovamente il Thiesi negli anni '80.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle ore 10.30, presso il Santuario di Nostra Signora di Seunis.

