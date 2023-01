Migliorano le condizioni del giovane cacciatore di 20 anni, rimasto ferito da un colpo di fucile giovedì mattina, durante una battuta di caccia nelle campagne di Thiesi. Il ragazzo, originario di Orani ma residente a Selargius, era stato sottoposto ad intervento chirurgico alla milza da chirurghi e urologi del reparto dell’ospedale civile, dopo essere stato raggiunto all’addome da un proiettile partito accidentalmente dal fucile dello zio.

L’incidente si era verificato, poco prima di mezzogiorno, mentre erano impegnati insieme ad altri compagni di battuta nella caccia al cinghiale, nella località di Monte Ruju. Per un drammatico caso era finito nella traiettoria del proiettile.

I soccorsi era scattati immediatamente: sul posto la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza, ma era stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo aveva trasportato al Santissima Annunziata. Seppure in gravi condizioni, il giovane è sempre stato cosciente e non in pericolo di vita. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri di Bonorva.

