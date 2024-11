Ancora un incidente di caccia in Sardegna, questa volta a Thiesi.

Un uomo di 44 anni, originario di Mores, è rimasto ferito da un colpo partito accidentalmente. È successo nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 16, durante una battuta in campagna, quando improvvisamente il cacciatore è stato raggiunto da un proiettile.

Immediati i soccorsi intervenuti con l'ambulanza del 118 e in seguito con l'elisoccorso per il trasporto in emergenza del ferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Le sue condizioni non sono gravi, ma il 44enne verrà sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile. Sul posto anche i carabinieri per accertare la dinamica.

© Riproduzione riservata