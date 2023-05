Giornata da ricordare per la comunità di Tergu.

Con la benedizione di sua eccellenza il vescovo monsignor Sebastiano Sanguinetti e alla presenza dei sacerdoti dei paesi limitrofi, dei Padri Missionari e dei parenti, è stata inaugurata la statua nel ricordo di Padre Giovanni Cavallera.

I promotori di questa bellissima idea sono stati il gruppo ex allievi di Cavallera.

«Per l’amministrazione comunale è stato un piacere condividere questa bellissima idea, ma soprattutto aiutare a realizzare questa statua - ha dichiarato il sindaco, Luca Ruzzu -. Perché Padre Giovanni Cavallera per la nostra comunità è stato un motore di cultura, un vulcano di idee, quindi è giusto ricordare e far rimanere viva la sua “missione per Tergu” non solo per le vecchie generazioni, ma anche per le generazioni future».

