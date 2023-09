Tergu è pronta per la festa di Nostra Signora.

Giovedì 7 settembre, alle 18, saranno celebrati i vespri solenni e la Santa Messa. Alle 19.30 spazio alla gara di poesia improvvisata con Saverio Sodde di Ilbono e Giovanni Carta di Ardauli accompagnati dal tenore di Sorgono. Alle 22 andrà in scena uno spettacolo piromusicale in collaborazione con la Pro loco tergulana.

Venerdì 8 settembre, alle 10, partirà la processione per le vie del paese con la partecipazione dei cavalieri e dei gruppi folk "Sos femineddos" di Sennori e di Valledoria. Seguirà, alle 11, la Messa solenne. Alle 16 si terrà la Corsa all'anello con i cavalieri che hanno partecipato alla processione. Alle 18 sarà officiata una nuova funzione liturgica solenne. Alle 21 andrà in scena lo spettacolo comico di Gianluca Impastato seguito dal concerto della tributo band "Queen in Rock".

Sabato 9 settembre, alle 16.30, spazio per i giochi gonfiabili per bambini. Alle 18 sarà celebrata la Messa di Ringraziamento. Dalle 21.15 si esibiranno i gruppi "Pix", "Joe", "Zt", "Pasqualino" e "Caps". Alle 22 il finale dei festeggiamenti con il concerto dei "Gemelli Diversi" e dei Dj "Zelletta" e "Resident".

