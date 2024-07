Dopo l’ultimo atto di teppismo nella spiaggia di Balai, i vandali sono ritornati nel belvedere per danneggiare ancora una volta la panchina dell’Amore.

Si tratta del quarto raid ai danni della struttura, posizionata nell’area verde sovrastante l’arenile di Porto Torres. E intanto non si arresta l’opera distruttrice di bande di balordi che, impuniti, agiscono nella notte, e colpiscono il patrimonio pubblico. Hanno staccato il cuore che gli operai della Multiservizi avevano ripristinato soltanto qualche mese fa, dopo che nel maggio scorso i soliti ignoti l’avevano danneggiata.

La struttura a forma di cuore che faceva da cornice alla seduta è stata spezzata per la quarta volta. Nella notte di giovedì i vandali avevano preso di mira la postazione dei bagnini. Si sono accaniti sulla torretta e sugli attrezzi di salvataggio. Hanno smontato i paletti e le corde di corsia per l’ingresso in acqua, messo in disordine il gabbiotto di vedetta e fatto sparire la sedia del bagnino.

Inoltre è stata spezzata l’asta della bandiera e un ombrellino insieme ai remi dell’imbarcazione utilizzati per l’attività di soccorso. Solo pochi giorni fa era scoppiata la polemica in spiaggia divenuta invivibile. Insulti, minacce e lanci di sassi e sabbia nei confronti di bagnanti e degli istruttori della Ad Academy Snorkeling, in presidio sull’arenile. Il sindaco Massimo Mulas ha dichiarato di aver incrementato i controlli per allontanare gruppi di ragazzini che tengono sotto scacco la spiaggia.

© Riproduzione riservata