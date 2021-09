È fuori pericolo Piera Muresu, la donna di Sennori che ieri è stata colpita da due spari esplosi dal suo compagno, Adriano Piroddu, che poi si è tolto la vita. La 48enne questa sera ha ripreso conoscenza dal suo letto d’ospedale a Sassari.

Nelle scorse ore è stata sottoposta a un intervento al collo e al torace, dove è stata raggiunta dalle pallottole.

Il sostituto procuratore del Tribunale di Sassari, Paolo Piras, e i carabinieri della Compagnia di Porto Torres hanno provato a interrogarla sull'accaduto ma la donna è ancora in stato confusionale e non è stata in grado di rispondere. La sua testimonianza sarà raccolta domani.

Ascoltati invece i due testimoni chiave, quelli che hanno visto Muresu e Piroddu litigare nelle campagne intorno al paese, nell’auto dell’uomo. Uno ha anche parlato con la 48enne mentre l’altro l’ha vista sanguinante poiché Piroddu, dopo averle sparato, l’ha riportata a Sennori.

Sul corpo del compagno la Procura non ha ritenuto necessario effettuare l'autopsia, essendo da subito chiaro al medico legale che la sua morte sia un suicidio per impiccagione. Il garage è stato comunque messo sotto sequestro e nei prossimi giorni sarà eseguita una perquisizione approfondita: gli investigatori non escludono di poter trovare lì l'arma del delitto e un messaggio lasciato dall'uomo prima di togliersi la vita.

