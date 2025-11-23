Tennis A2 femminile, Tc Cagliari sconfitto a domicilioLe ragazze di capitan Lucero perdono 3-1 contro il Ct Ceriano. Domenica sfida da dentro o fuori contro il Cus Catania
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sconfitta casalinga per il Tc Cagliari, che perde 3-1 contro il Ct Ceriano nello spareggio-salvezza del campionato nazionale di Serie A2 di tennis femminile a squadre.
Le ragazze di capitan Carla Lucero parteciperanno ora a un tabellone a quattro, con solo la vincitrice che si salverà, mentre le altre tre retrocederanno in B1.
Domenica, sempre a Monte Urpinu, le rossoblu ospiteranno il Cus Catania, sconfitto 3-1 a Foligno dal Tennis Training.
Nell'altra semifinale, la sfida è tra il Nuova Casale e il Tc Genova.
I risultati
Eleonora Alvisi (C) b. Ylenia In-Albon 7-5, 6-3
Rachele Elisa Zingale b. Sara Festa (C) 6-0, 6-2
Terzo singolare non disputato
In-Albon/Maria Aurelia Scotti b. Alvisi/Festa (C) 6-1, 6-2.