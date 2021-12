Ritorna l’attività didattica in presenza negli istituti scolastici di Sorso interessati nei giorni scorsi da un focolaio di coronavirus.

Esito negativo per i tamponi effettuati ad alunni e docenti di tutte le classi dei plessi di Santa Maria e Cappai, compresi quelli svolti sugli studenti del plesso di via Azuni. Nell’ultimo bollettino del 2 dicembre diramato dal Dipartimento di prevenzione dell’Ats si registrano 49 casi positivi al Covid-19, mentre sono 46 i soggetti sottoposti al regime di isolamento fiduciario.

“Preso atto dell’esito negativo dei tamponi molecolari effettuati sugli alunni e i docenti delle classi delle scuole elementari e medie colpite dai casi di contagio, comunico che giovedì 9 dicembre riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza - ha comunicato il dirigente scolastico, Carlo Orrù - per gli alunni e i docenti di tutte le classi degli istituti di Santa Maria e Cappai e delle classi 4°B, 5°B, 5°A del plesso di via Azuni, ad eccezione di coloro che sono stati contattati dal Servizio di igiene e Sanità pubblica. Anche le lezioni in tutte le altre classi e sezioni della scuola si svolgeranno secondo il consueto orario settimanale“.

