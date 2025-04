La Pro Loco di Siligo fa il bis e ripropone anche per la Pasquetta 2025 il viaggio in elicottero verso il Monte Santo. Un’esperienza unica per i tanti curiosi e partecipanti che hanno già prenotato per una giornata, il 21 aprile, insolita e entusiasmante.

Anche quest’anno, infatti, la Proloco del paese, in collaborazione con il comitato di Sant'Elia, il contributo del Comune di Siligo e della Regione Sardegna, organizza l’escursione in elicottero per raggiungere Monte Santo.

I voli iniziano alle ore 9, saranno interrotti durante la celebrazione della messa e riprenderanno subito dopo. Il programma presenta un’altra opzione e per chi non ama questo tipo di trasporto può andare a piedi seguendo il sentiero debitamente curato dal Comitato.

La scorsa edizione l’elicottero aveva visto il singolare pellegrinaggio, con numerosi turisti ma anche locali che hanno voluto provare l’ebbrezza del volo per raggiungere la montagna situata nel Logudoro Meilogu, nota anche come Monte Sant’Elies che si innalza alla quota di 733 metri.

