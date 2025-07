Ritorna alla normalità la situazione di emergenza idrica che ha interessato nei giorni scorsi la Bassa valle del Coghinas. Le paratoie di sezionamento sulla condotta sono state ripristinate e si prevede che da martedì 29 luglio, dopo il ritorno dell’invaso ai normali livelli, i disagi irrigui della Bassa Valle del Coghinas potranno dirsi finiti. A annunciarlo è il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna attraverso il presidente Toni Stangoni e del direttore generale Giuseppe Bellu, che segue di qualche minuto quello di Giuliano Patteri, direttore generale di Enas, l’ente che ha dato il via libera al riempimento dell’invaso, dopo aver terminato i lavori nei tempi annunciati durante l’accesa riunione di Valledoria del 22 luglio. Lavori che hanno riguardato il ripristino della funzionalità delle paratoie di sezionamento nelle linee di alimentazione, della condotta del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - adduzione irrigua bassa valle Coghinas - e degli acquedotti dell’Ente Acque della Sardegna - Coghinas 1 -, nonché la sostituzione della griglia nell’opera di presa nella diga di Casteldoria. Nello stesso avviso infatti Enas comunica di aver richiesto a Enel Green Power, gestore dell’invaso, di “provvedere al rilascio della risorsa per il ripristino del livello di invaso che avverrà con una portata di 10/12 metri cubi al secondo” a favore della struttura che alimenta la vasta rete irrigua del Consorzio del Nord Sardegna. L'invaso sarebbe quindi in procinto di tornare alla sua completa disponibilità idrica e quindi, da martedì, in grado di alimentare le vasche che permettono a loro volta l’immissione in rete della risorsa.

