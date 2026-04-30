I colori e i profumi della Primavera sarda sprigionati da tulipani, margherite, ginestre, orchidee, peonie e tanti altri fiori e piante ornamentali. Grande successo per il debutto di “Fiolinas Fiore”, la mostra mercato dedicata a piante e fiori che si è svolta presso il Parco Comunale e l’Anfiteatro di Florinas, registrando una significativa partecipazione di pubblico e operatori del settore.

L’iniziativa, organizzata dall'associazione Ena e Littu in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio del Comune di Florinas, ha accolto espositori e florovivaisti provenienti da tutta la Sardegna, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di piante e fiori.

Numerosi cittadini, curiosi e appassionati hanno affollato gli spazi della manifestazione fin dalle prime ore del mattino, alla ricerca delle proprie varietà preferite, in un tripudio di colori e profumi tipici della primavera. Oltre all’esposizione e alla vendita di prodotti florovivaistici, la giornata è stata arricchita dalla presenza di numerosi stand di prodotti locali.

Nel pomeriggio si è poi svolto il concerto del gruppo etnofolk Novosonos, inserito all’interno della rassegna “Musica in Ischelios”, organizzata dalla Scuola Civica di Musica Ischelios.

Il sindaco Enrico Lobino ha dichiarato: «La riuscita della manifestazione rappresenta un segnale molto positivo per la nostra comunità. Eventi come “Fiolinas Fiore” testimoniano quanto sia forte l’interesse dell’Amministrazione verso iniziative che valorizzano l’ambiente, il territorio e le nostre tradizioni. In questo senso, il Comune sta portando avanti con determinazione un lavoro costante sul decoro urbano e guarda con grande attenzione a tutte le iniziative che promuovono la cultura del verde».

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