Sono state sospese, nel tardo pomeriggio di oggi, le ricerche di Giovannino Pinna e Davide Calvia, i due sub di 38 e 35 anni che da ieri sera risultano dispersi nel mare del golfo dell’Asinara. Le condizioni meteo avverse – venti di burrasca e mare agitato – non consentono condizioni di sicurezza per le operazioni di navigazione.

La Capitaneria di porto di Porto Torres continuerà comunque a monitorare le coste.

Le ricerche sono andate avanti da ieri con motovedette ed elicotteri lungo tutto il tratto di mare che si estende da Stintino fino all'Isola Rossa, ma non hanno dato sinora alcun risultato.

Non sono stati avvistati né i due sub, né tracce della barca o di altra attrezzatura. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, riprenderanno anche le attività in mare con le motovedette.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata