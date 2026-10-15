Era imputato per rapina e sequestro di persona, per aver concorso, nel dicembre 2019, al tentativo, fallito, di aprire la cassaforte del supermarket Conad di Ittiri.

Ieri in tribunale a Sassari l’uomo, un 48enne di Ittiri, è stato assolto per non aver commesso il fatto al termine della requisitoria del pm Danilo Tronci, titolare delle indagini per la Dda, e dell’arringa dell’avvocato difensore Ennio Masu.

Sette anni fa alcuni uomini armati di pistole e fucili a pompa, all’alba, erano entrati nell’esercizio commerciale, bloccando i dipendenti, con l’obiettivo di accedere, come scritto, alla cassaforte, e non essendosi riusciti si erano dati alla fuga. I sospetti si erano concentrati in particolare su due persone che, però, sono state assolte per non aver commesso il fatto con una sentenza passata in giudicato.

Precedente ricordato ieri dall’accusa che ha dovuto concludere allo stesso modo per il terzo imputato, non essendosi superato il ragionevole dubbio sulla sua responsabilità. Allo stesso modo Masu ha argomentato la tesi dell’estraneità del suo assistito a quanto avvenuto. Il collegio presieduto da Monia Adami, a latere Sara Pelicci e Stefania Mosca-Angelucci, ha disposto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

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