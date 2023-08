Era il 16 agosto del 1995 quando vennero uccisi l'appuntato Ciriaco Carru, 32 anni di Bitti ed il carabiniere scelto Walter Frau, 29 anni di Ossi, nel corso di un conflitto a fuoco con una banda di malviventi che si apprestavano ad assaltare due furgoni portavalori sulla statale 597 Sassari-Olbia. A 28 anni dalla strage di Chilivani, domani 16 agosto, si svolgerà alle 11, in località Pede 'e Semene nel Comune di Ozieri, la cerimonia di commemorazione dell’anniversario della loro morte.

Autorità civili e militari saranno presenti per non dimenticare quella tragica rapina in cui persero la vita due militari nell’adempimento al loro dovere, entrambi insigniti della medaglia d’oro al valor militare. Alla ricorrenza prenderanno parte i familiari dei due carabinieri, i comandanti dell'Arma, autorità e militari. Nel luogo dell’agguato verranno deposte delle corone di fiori sui cippi che li ricordano.

Per quella strage il 26 luglio 1997 il processo in primo grado si concluse con la condanna all’ergastolo, confermata in appello, dei componenti della banda: Andrea Gusinu, Salvatore Sechi, Sebastiano Demontis e Sebastiano Prino. Cosimo Cocco e Milena Ladu furono condannati a 24 anni di reclusione.

© Riproduzione riservata