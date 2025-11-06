Strade più sicure a Muros: via agli attraversamenti pedonali rialzatiUn importante progetto di riqualificazione urbana e messa in sicurezza
Strade più sicure nel comune di Muros dove sono in programma gli attraversamenti pedonali rialzati.
Questa mattina hanno preso il via gli interventi in materia di sicurezza stradale, che riguardano la realizzazione di diversi dossi posti all’ingresso del centro abitato e in prossimità degli edifici pubblici.
«Gli attraversamenti rialzati o le strisce pedonali colorate, a seconda della conformità del manto stradale, saranno realizzati davanti agli uffici comunali, davanti la scuola primaria, in Piazza Repubblica, in via Mannu e nei pressi del parco giochi di via Antonio Segni», spiega il sindaco Federico Tolu.
Si tratta di un importante progetto di riqualificazione urbana e messa in sicurezza, che renderà più sicuri i luoghi più frequentati dalla cittadinanza. Si provvederà inoltre alla messa in sicurezza di alcuni tratti di strada lungo via Brigata Sassari, laddove è assente il marciapiede. Gli attraversamenti saranno accompagnati da apposita segnaletica luminosa sia verticale che orizzontale, per rendere ben visibili e più sicure le infrastrutture.