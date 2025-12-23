Controlli a tappeto sulle strade e nei locali di Porto Torres, Sorso e Sennori, in occasione delle festività natalizie. Quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati per irregolarità amministrative e reati penali per un ammontare di circa 9mila euro.

L’operazione si è svolta nel corso della notte, tra il 19 e il 20 dicembre, dalle pattuglie delle stazioni locali dei carabinieri con il supporto del Nucleo operativo e la radiomobile della compagnia di Porto Torres e del Nucleo Antisofisticazioni di Sassari, impegnati nel servizio di controllo coordinato del territorio, attività intensificate per prevenire e contrastare i reati in genere e quelli commessi dai gestori dei locali.

Le violazioni amministrative hanno riguardato in particolare la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp, e le carenze igienico-sanitarie dei locali cucina, nonché la mancanza di alcune comunicazioni previste all’autorità sanitaria competente.

Durante i vari controlli effettuati dai militari dell’Arma inoltre sono state identificate 54 persone e controllati 17 veicoli, sanzionando 5 soggetti a vario titolo per guida con patente scaduta, assenza dei documenti assicurativi e violazioni amministrative per possesso di sostanza stupefacente.

