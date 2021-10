In tutto il territorio comunale di Sassari non si potranno più consumare, nelle aree pubbliche e private aperte a uso pubblico, bevande alcoliche e superalcoliche. Il divieto vale dalle 19 alle 6 del giorno dopo, entra in vigore subito e varrà sino a fine febbraio 2022.

L’ordinanza è stata firmata questa mattina dal sindaco Nanni Campus. Nel documento viene chiarito che sono escluse dal provvedimento le aree esterne concesse in uso agli esercenti per la somministrazione.



La decisione è stata presa anche a seguito degli ultimi fatti avvenuti in città e legati al consumo di alcol per strada, soprattutto di sera e di notte. Lo scopo è quello di “garantire la sicurezza urbana e l’incolumità di chi vive nel territorio comunale, a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, del decoro e della vivibilità urbana”.

Per consumo di bevande si intende “il possesso di contenitori di queste a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere”.

(Unioneonline/s.s.)

