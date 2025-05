In fila per un posto al sole nella splendida spiaggia La Pelosa, già dal 15 maggio e fino al 15 ottobre, quindici giorni di anticipo rispetto alla stagione 2024.

Il Comune di Stintino apre domani, martedì 13 maggio dalle 8 e fino alle 18, le prenotazioni per l’accesso contingentato nell’arenile- paradiso, considerato tra i più belli al mondo. Saranno disponibili 750 posti che possono essere prenotati senza limiti di tempo, mentre un ulteriore lotto di 750 posti sarà prenotabile 48 ore prima della data di accesso. Il numero massimo di bagnanti resta di 1.500 al giorno con un ticket di 3.50 euro, esclusi i bambini di 12 anni.

L’amministrazione comunale anche quest’anno potrà garantire i tradizionali servizi di sensibilizzazione ambientale e gestione dei servizi igienici e docce, anche un servizio delle operatrici socio sanitarie dedicato all'accompagnamento di persone disabili e fragili alla spiaggia. Questo servizio, reso possibile grazie all'utilizzo di deambulatori e sedie Job dedicate, rappresenta un importante passo avanti nell'accessibilità e nell'inclusione, per garantire a tutti la possibilità di godere della bellezza della nostra spiaggia.

«La novità di questa stagione è l’apertura di una finestra orario, probabilmente dalle 8 alle 9, che abbiamo deciso di offrire, nelle prenotazioni delle 48 ore prima, alle nostre strutture ricettive che risultano in ordine con il pagamento della tassa di soggiorno e con altri tributi comunali», spiega la sindaca Rita Vallebella. Un sistema anche per far emergere gli affitti irregolari nelle seconde case e nei B&B che potranno mettersi in regola per garantire ai loro clienti il servizio di prenotazione agevole. Oltre tale fascia oraria le prenotazioni saranno aperte al resto dell’utenza.

