Controlli anti-droga all’Alguer Summer Festival: segnalati 70 giovaniSequestrate non solo canapa indiana, ma anche droghe pesanti e sintetiche come cocaina e metanfetamine
La Guardia di Finanza di Sassari ha concluso due giornate di controlli all’edizione 2025 dell’“Alguer Summer Festival” con la segnalazione alle Prefetture competenti di circa 70 giovani e giovanissimi trovati in possesso di sostanze stupefacenti.
L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale di Sassari, ha visto l’impiego delle unità cinofile provenienti dai reparti del nord Sardegna e si è svolta durante le esibizioni di Fabri Fibra e Manu Chao all’anfiteatro “Ivan Graziani”, che hanno richiamato oltre 10mila spettatori da tutta Italia.
Oltre ai derivati della canapa indiana, sono state sequestrate anche droghe pesanti e sintetiche come cocaina e metanfetamine.
Presenti anche i “Baschi Verdi”, militari specializzati nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, che hanno garantito il regolare svolgimento dell’evento e fornito una cornice di sicurezza durante i controlli.
L’attività rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio e alla microcriminalità, attivo non solo in occasione di grandi eventi ma anche quotidianamente nei centri urbani, nei porti e negli aeroporti della provincia, soprattutto nel periodo estivo.
La Guardia di Finanza sottolinea che i controlli si sono svolti in un clima di serenità, coerente con la natura dell’evento, confermando l’impegno costante del Corpo nella tutela della sicurezza, della salute pubblica e dell’economia legale.