Dopo il successo della prima edizione, il Stintino Beer Fest ritorna nel borgo turistico con due serate di birra artigianale, musica live e un'atmosfera di divertimento e allegria.

La manifestazione è in programma nel weekend a largo Cala d'Oliva, sabato 16 e domenica 17 agosto a partire dalle 18 con ingresso gratuito. Ogni sera gli spazi del festival prenderanno vita con le proiezioni immersive di I'M Let, visual artist specializzato in videomapping e installazioni audio-video.

Una esperienza visiva che trasformerà il centro di Stintino in uno spettacolo di luci e forme. Una line-up esplosiva con street food selezionato e tante birre artigianali da scoprire.

Si comincia sabato con le esibizioni di King Howl, fondati a Cagliari nel 2010, Gli ipnotici gruppo nato nel 2020, e i Muflonesd band che propone un repertorio di cover dei Negrita, mentre domenica in scena i Gaznevada, live Dj set + virtuals e Akapalka, il progetto elettronico di Marco "Sfanto" Testoni, artisti che si mescoleranno con l'arte della birra, offerta dai diversi birrifici come Urban Rude brewery di Sassari e Isola di Thiesi. L'evento è organizzato da OllahRound con il patrocinio del Comune di Stintino.

