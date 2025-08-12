Ancora fiamme nel nord dell'Isola: fuoco a Pattada e PozzomaggioreIl vento e le alte temperature potrebbero favorire il propagarasi del fuoco, mobilitato un grande numero di uomini e mezzi per le operazioni di spegnimento
Grosso incendio nelle campagne di Pattada, nella località Li Ciolti, dove sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica coordinate dal Corpo forestale.
In volo due elicotteri provenienti dalle base operativa di Anela e Alà dei Sardi, al lavoro con il supporto delle squadre a terra, composte dagli agenti di Forestas e dai barracelli, uomini della protezione civile al lavoro insieme a gruppi di volontari.
I velivoli si sono spostati a Pozzomaggiore dove sono stati individuati due focolai nella località di Badu Crabolu, un rogo che sta faticosamente impegnando le squadre antincendio per contenere le fiamme e limitare i danni all'ambiente circostante.
Le forze in campo stanno monitorando l'area e le condizioni metereologiche, con il vento e le alte temperature che potrebbero favorire il propagarsi del fuoco.