Grosso incendio nelle campagne di Pattada, nella località Li Ciolti, dove sono in corso le operazioni di spegnimento e bonifica coordinate dal Corpo forestale.

In volo due elicotteri provenienti dalle base operativa di Anela e Alà dei Sardi, al lavoro con il supporto delle squadre a terra, composte dagli agenti di Forestas e dai barracelli, uomini della protezione civile al lavoro insieme a gruppi di volontari.

I velivoli si sono spostati a Pozzomaggiore dove sono stati individuati due focolai nella località di Badu Crabolu, un rogo che sta faticosamente impegnando le squadre antincendio per contenere le fiamme e limitare i danni all'ambiente circostante.

Le forze in campo stanno monitorando l'area e le condizioni metereologiche, con il vento e le alte temperature che potrebbero favorire il propagarsi del fuoco.

© Riproduzione riservata