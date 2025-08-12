Ottanta ragazzi al campo scuola all’insegna dell’amicizia e della condivisione. L’iniziativa, che si è conclusa nei giorni corsi, è stata promossa da don Boniface Da, parroco della chiesa dello Spirito Santo a Porto Torres, insieme ai due giovani educatori Matteo e Andrea (ventitreenni), che con entusiasmo offrono ai giovani un'occasione di crescita all’insegna della gioia, della fraternità e della fede.

Dal 2021, nella parrocchia di Porto Torres, è nata l’Azione Cattolica Italiana, un'associazione nazionale che coinvolge tutte le fasce d'età: adulti, giovani, giovanissimi e il settore ACR (bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni). Dall'anno scorso, l'associazione ha aperto le porte anche al settore degli adulti.

Come ogni estate, gli educatori Acr dell'Arcidiocesi di Sassari, inclusi quelli della parrocchia dello Spirito Santo, hanno organizzato il campo scuola diocesano, tenutosi dal 6 al 10 agosto a Bau Mela, Villagrande Strisaili. Un'esperienza attesa e accolta con grande entusiasmo, non solo dai ragazzi ma anche dai genitori, già impazienti per il prossimo anno. Il campo ha visto la partecipazione di circa ottanta ragazzi, di cui venticinque provenienti da Porto Torres.

Quest'anno, in particolare, il titolo del campo è "Pellegrini di Speranza", tema ripreso direttamente dal Giubileo 2025, sottolineando l'importanza di un cammino di fede condiviso in un anno così significativo per la Chiesa. I ragazzi hanno vissuto giorni intensi ed emozionanti, caratterizzati da attività divisi per età (6-8, 9-11 e 12-14 anni),grandi giochi, canti e serate ricreative di ogni tipo, tra cui un'indimenticabile serata disco elegante. Oltre al divertimento, il campo ha offerto, soprattutto, l'opportunità di affrontare temi profondi, parlando di amicizia, fede e di come aiutarsi a vicenda, con l’obiettivo di impegnarsi ad essere testimoni di fede.

