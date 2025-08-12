Il consigliere comunale Michele Pais, capogruppo della Lega, torna sul caso Secal e lancia un duro appello all’Amministrazione comunale di Alghero: «Basta pignoramenti ai conti correnti di pensionati e famiglie in difficoltà, soprattutto ad agosto. Non è riscossione, è vessazione».

Centinaia di contribuenti, evidentemente non in regola con i tributi comunali, si sono ritrovati il conto corrente bloccato, «con importi che raddoppiano a causa di more, interessi e spese di pignoramento», sottolinea il consigliere Pais. «Questa non è giustizia fiscale, ma un saccheggio che penalizza chi è più fragile».

Una pratica «peggiore di quella di Equitalia, che tutti abbiamo voluto cancellare, e più dura di quella messa in campo da Agenzia delle Entrate Riscossioni o Abbanoa. Un caso unico in Sardegna e forse in Italia», aggiunge chiedendo lo sblocco immediato dei conti. L’esponente leghista lancia un ultimo avvertimento: «Confido nel buon senso dell’amministrazione, ma se non arriveranno risposte rapide, sono pronto a organizzare una manifestazione in Comune a Ferragosto».





