Il Comune di Stintino avvia i lavori di riqualificazione volti a migliorare e valorizzare gli spazi ludici dedicati ai più piccoli e alle famiglie della comunità. In particolare saranno avviati a breve interventi di ripristino presso i parchi giochi di Tanca Manna e di Pozzo San Nicola, frazione del paese.

I lavori hanno l’obiettivo di modernizzare e rendere ancora più accoglienti e sicure queste aree, per garantire momenti di svago e divertimento ai bambini e alle loro famiglie. Inoltre l’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Rita Vallebella, ha programmato la creazione di un nuovo parco giochi nel cuore del "centro storico" di Stintino.

Questo nuovo spazio, pensato per integrarsi perfettamente con il contesto storico e ambientale in cui si inserirà, offrirà un ulteriore luogo di ritrovo e di gioco per residenti e visitatori. Interventi diretti a migliorare le strutture, i giochi e gli spazi verdi, al centro e in periferia, rendendo il borgo turistico ancora più attraente e funzionale per i fruitori.

© Riproduzione riservata