Volevano aggiudicarsi il premio della inciviltà e sono riusciti nel loro intento. Sono tre i mezzi parcheggiati sul piazzale all’interno dell’area Sic - Sito di importanza comunitaria- davanti alla spiaggia Le Saline, sul litorale di Stintino. L’estate non è neppure cominciata, ma gli episodi in violazione delle norme più elementari di salvaguardia dell’ambiente, sono già cominciati. L’inaugurazione della nuova stagione mostra i segnali della mancanza di rispetto per le regole. Il comportamento poco educato non è piaciuto ad altri fruitori dell’arenile che hanno chiesto l’intervento delle autorità competenti.

Il cartello di divieto ben in evidenza non ha impedito ai conducenti dei mezzi, due auto e un camioncino, non solo di sostare sulla sabbia ma addirittura di lasciare i veicoli sul posto per godersi la giornata al mare. Si tratta di un illecito amministrativo, una violazione dell'ordinanza che prevede il divieto di transito e la sosta nell’area con ogni tipo di veicolo.

