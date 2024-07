In un'epoca in cui lo spopolamento minaccia sempre più i nostri piccoli centri, un gruppo di ragazzi e ragazze della Sardegna tornano dalla Galizia con una valigia piena di idee innovative per rivitalizzare le aree rurali dell'isola. Dal 2 all’8 luglio, hanno partecipato a un workshop internazionale insieme ad altri giovani spagnoli e serbi, a Senderiz, un piccolo villaggio spagnolo diventato modello di rinascita rurale grazie al coliving.

Il progetto, denominato Growth (Generating Rural Opportunities through Work, Training, and Housing), co-finanziato dall’Unione Europea, fa parte del programma Erasmus+ e vede la partecipazione dell'associazione stintinese Absentia - Exploring the Absence, insieme al partner spagnolo Sende e serbo Centar za kulturu i obrazovanje Sonta. L'obiettivo? Trasformare spazi abbandonati e rurali in spazi creativi e di coliving, attirando professionisti e remote workers da tutto il mondo nei paesi a rischio spopolamento.

«È stata un'esperienza illuminante», racconta Giada Moschella, 23 anni di Stintino. «Abbiamo visto con i nostri occhi come un paese di soli 20 abitanti sia rinato grazie al coliving. Ora sogno di replicare questo modello nel mio paese». Durante il workshop, i partecipanti hanno imparato a progettare spazi di coliving, gestire comunità, e promuovere questi progetti a livello internazionale.

Giacomo Cossu, 29 anni di Aggius, aggiunge: «Ciò che mi ha colpito di più è stato vedere come questi spazi possano diventare veri e propri catalizzatori di cambiamento. Non si tratta solo di offrire un letto e una scrivania, ma di creare ecosistemi che favoriscono l'innovazione e l'imprenditorialità». Il potenziale per la Sardegna è enorme. Con i suoi paesi ricchi di fascino e una connettività in continuo miglioramento, l'Isola potrebbe diventare un paradiso per i lavoratori remoti di tutto il mondo. «Immaginate Stintino, Baradili o la frazione di San Lorenzo trasformati in hub creativi internazionali, senza perdere la loro identità», suggerisce Fabrizio Contini, presidente di Absentia. Il progetto GROWTH non si ferma qui. Nei prossimi mesi, i partecipanti lavoreranno per avviare progetti pilota in diverse aree della Sardegna. L'iniziativa arriva in un momento cruciale. Secondo recenti dati Istat, molti comuni sardi continuano a perdere popolazione, soprattutto giovani. Progetti simili a Sende e altri coliving rurali potrebbero offrire una soluzione innovativa, combinando tradizione e modernità.

