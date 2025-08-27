Ancora una tragedia nello specchio di mare di Cala Lupo, sul litorale di Stintino: una donna di 70 anni, turista tedesca, è morta mentre faceva il bagno, poco distante dalla riva.

Avvistata da alcuni bagnanti è stata trascinata sulla spiaggia, dove sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che a più riprese hanno tentato di rianimarla. A nulla sono servite le manovre dell'equipe medica per cercare di salvarla. Ancora da chiarire se si sia trattato di un malore in acqua che ha impedito alla donna di potersi portare sulla riva. Sul posto anche l'elisoccorso, l'ambulanza del 118, i barracelli della compagnia di Stintino e i carabinieri della stazione locale.

Attendono che arrivi sul posto il magistrato di turno che potrebbe disporre l'autopsia per accertare le vere cause della morte.

