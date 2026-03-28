L’Amministrazione comunale di Stintino ha avviato un importante piano di manutenzione straordinaria della rete viaria territoriale. L’intervento, sostenuto da un investimento complessivo di 500.000 euro, prevede il rifacimento del manto stradale in diverse zone del territorio che presentano evidenti segni di usura e criticità strutturali. L’operazione nasce dalla necessità di ripristinare la piena efficienza dei tratti ammalorati, garantendo i massimi standard di sicurezza stradale e un sensibile miglioramento del decoro urbano, elementi chiave per la qualità della vita dei residenti e per l'immagine internazionale di Stintino

L’intervento ha preso il via ufficialmente lunedì 23 marzo, partendo dal rifacimento della strada d'accesso e delle vie interne alle Aree PIP (Piano per l'Insediamento Produttivo), ovvero la zona artigianale del paese. Una volta ultimata questa prima fase prioritaria, il cantiere si sposterà progressivamente verso le altre zone ammalorate del centro abitato e della costa. Per limitare i disagi alla circolazione, i lavori procederanno per step, con l’obiettivo di restituire strade sicure e rinnovate entro la fine di maggio, anticipando così l'apertura della stagione turistica. La corretta esecuzione delle opere di bitumazione resterà comunque legata a condizioni meteo favorevoli. "Questo piano non è un intervento isolato, ma il risultato di una programmazione attenta che punta sulla durabilità," dichiara il vicesindaco Pietro Maddau. "Siamo partiti lunedì dalle aree PIP e dai loro accessi per dare una risposta concreta alle nostre attività produttive, ma il cantiere si estende rapidamente al resto del territorio ammalorato. L'obiettivo è restituire strade perfettamente integre attraverso interventi strutturali, ottimizzando le risorse pubbliche e garantendo un'infrastruttura sicura per molti anni a venire." Alle parole del vicesindaco si aggiungono quelle della sindaca, Rita Limbania Vallebella: "Curare le nostre strade significa avere cura della nostra comunità, dalle zone produttive a quelle residenziali e turistiche. Questi interventi, resi possibili grazie a uno stanziamento mirato di mezzo milione di euro, sono un tassello fondamentale per rendere Stintino ancora più accogliente, sicura e ordinata. Il piccolo disagio di oggi si trasformerà in un beneficio strutturale e duraturo per tutta la collettività."

© Riproduzione riservata