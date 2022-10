Il sostituto procuratore Ermanno Cattaneo ha disposto l’autopsia sul corpo di Ernesto Peano, l’imprenditore sassarese di 66 anni, morto sabato sera nel reparto di Rianimazione al Santissima Annunziata, dove era stato ricoverato dopo essere precipitato dal tetto di un capannone.

L'incidente si era verificato intorno alle 11 in un agriturismo di Stintino, in località a Lu Cuili Novu, poco distante dalla spiaggia delle Saline.

L'uomo era stato trasferito all'ospedale civile di Sassari con l'elisoccorso del 118, partito dalla base di Alghero.

L’area è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che ha aperto un’inchiesta per far luce sulla dinamica dell’incidente, sul quale indagano i carabinieri della stazione di Stintino con i colleghi della compagnia di Porto Torres in collaborazione con gli ispettori dello Spresal.

Ernesto Peano era titolare di un’impresa di costruzioni, una persona molto stimata nella città di Sassari da cui sono arrivati diversi messaggi di cordoglio. Fra questi un pensiero pubblicato sulla pagina Facebook dal figlio: “Dio mio eri un grandissimo lavoratore e il lavoro ti ha portato via da noi”.

© Riproduzione riservata