Non ha esitato un attimo a ricambiare il dono ricevuto dalla sindaca Rita Vallebella, che l’ha insignito di una solenne benemerenza da parte del Comune di Stintino.

Così il 96enne Isidoro Balzano, ex pescatore e maestro dell’arte marinara, ha voluto incontrare personalmente il primo cittadino per regalarle un modello di barca in legno da lui costruito, che riproduce fedelmente il bastimento utilizzato un tempo per commerciare le aragoste di Stintino a Marsiglia. Un gesto che ha illuminato il viso della sindaca che ha apprezzato molto il dono e ha poi deciso di donare a sua volta la barca in legno al Comune, come segno di gratitudine verso l’ex pescatore e di riconoscimento della sua dedizione alla comunità.

L'opera sarà esposta all'ingresso del Comune di Stintino, come simbolo della storia e della cultura marinaresca del territorio, e come omaggio alla maestria e alla generosità di Isidoro Balzano. Inoltre, la sindaca ha deciso di fare un documento a sua firma, che sarà affiancato alla barca in legno, per sottolineare l'importanza dell'opera d'arte e per riconoscere il suo valore storico e culturale per la comunità stintinese. «La barca in legno di Isidoro Balzano rappresenta un'opera d'arte che racchiude in sé la passione, la creatività e la cura per i dettagli tipici dei nostri artigiani locali», ha dichiarato Rita Vallebella. «Siamo onorati di poterla esporre nel nostro Comune come segno di riconoscimento verso la sua arte e la sua generosità, e come simbolo della nostra identità marinaresca».

