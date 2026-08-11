Il Museo della Tonnara di Stintino apre agli artisti locali con una iniziativa che consentirà loro di partecipare alla seconda edizione di Stintino Crea, un’occasione dedicata alla creatività e alla valorizzazione dei talenti artistici del territorio.

Dopo il successo della prima edizione, Stintino Crea vuole offrire nuovamente uno spazio di incontro, condivisione e valorizzazione delle diverse forme di espressione artistica nate e sviluppate a Stintino.

L’iniziativa è aperta agli artisti stintinesi che desiderano presentare il proprio lavoro e contribuire, attraverso la propria creatività, a raccontare il territorio, la sua identità e il suo patrimonio culturale, con opere e sculture, dipinti in grado di cogliere l’identità del borgo marinaro.

Gli artisti interessati sono invitati a inviare la propria candidatura via email all’indirizzo: mut@comune.stintino.ss.it. La candidatura dovrà contenere una breve presentazione del proprio lavoro, accompagnata dalle informazioni relative alle opere o al progetto che si intende proporre per Stintino Crea.

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