Non c’è Natale senza presepe nel comune di Stintino. Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha voluto rinnovare la tradizione natalizia con l’inaugurazione del suo celebre presepe a grandezza naturale, noto come "La Betlemme d’Europa", che sarà allestito lungo il suggestivo Porto Minori. Il Comune, confermando il proprio impegno nella valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, ha stanziato circa 40.000 euro per la realizzazione del presepe. L’allestimento, come ogni anno, sarà coordinato dall’associazione Il Tempo della Memoria.

Il presepe, elemento centrale delle celebrazioni natalizie stintinesi, rappresenta un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera del Natale e apprezzare le bellezze del borgo. Oltre all’installazione del presepe, il Comune sta lavorando all’organizzazione di un ricco programma di eventi che animeranno la settimana natalizia. Il calendario delle attività sarà presto reso pubblico e comprenderà iniziative rivolte a tutte le fasce di età, con l’obiettivo di offrire momenti di convivialità, cultura e intrattenimento. Ormai da tanti anni residenti e visitatori partecipano numerosi alla speciale celebrazione, scoprendo la magia del Natale a Stintino, un luogo dove tradizioni, cultura e il fascino del territorio si fondono per regalare un’esperienza unica.

