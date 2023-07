È stato protagonista della vita politica del Comune di Stintino ricoprendo la carica di consigliere comunale per ben 5 mandati e il ruolo di presidente del consiglio comunale.

Questa mattina, Gavino Pippia, 82 anni, presso la sala consiliare del municipio ha ricevuto la solenne benemerenza dalla sindaca di Stintino, Rita Vallebella, e dall’attuale presidente del consiglio Agostino Schiaffino. Un riconoscimento «per essersi distinto per la dedizione e l’impegno civile nei confronti della sua comunità, mettendosi sempre a disposizione degli altri con passione e disinteresse personale».

Nella sua lunga carriera è stato dirigente e presidente della squadra di calcio locale che ha contribuito a far nascere, affiancando e aiutando molti obrieri della festa patronale di Stintino per la migliore riuscita dei festeggiamenti in onore della Madonna della Difesa, patrona del paese. «È, quindi, rappresentante esemplare dei valori della solidarietà, cultura e tradizione stintinese – è scritto nella targa - e fonte di ispirazione per la comunità e per i suoi amministratori».

