Si è spinta troppo al largo durante una nuotata nel mare di Stintino e ha rischiato di annegare perché non sapeva nuotare. Una turista di 63 anni è stata salvata, nel pomeriggio, dalla motovedetta della Guardia costiera di Porto Torres. La donna si trovava in acqua su un materassino, nel tratto di mare antistante la spiaggia di Ezzi Mannu, è stata trasportata al largo da improvvise raffiche di vento.

Alcuni bagnanti, vedendola in difficoltà, hanno allertato la Capitaneria di porto turritana che ha inviato sul posto un battello veloce della Guardia Costiera A60. In pochi minuti la turista è stata raggiunta e riportata in porto, per fortuna senza gravi conseguenze, nonostante la donna non sapesse nuotare. In banchina anche il personale del 118 che, visto lo stato di agitazione della 63enne, è stata sottoposta ad accertamenti sanitari.

La Capitaneria di porto, al comando del capitano di fregata Giuseppe Cannarile, invita i bagnanti alla prudenza, specialmente in presenza di cambiamenti repentini delle condizioni meteorologiche.

© Riproduzione riservata