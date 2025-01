La sala consiliare del Comune di Stintino ha ospitato una cerimonia carica di significato: Anatoli Denegri Tsiasto, giovane di origine bielorussa, ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana alla presenza della sindaca Rita Vallebella, concludendo un lungo e significativo percorso di integrazione nella comunità stintinese.

La storia di Anatoli è profondamente legata a quella di Stintino, di cui è parte integrante da anni. Figlio del compianto Eugenio Denegri, pioniere del pescaturismo e figura storica della marineria stintinese, e di Salvatorica Faedda, Anatoli ha ereditato il mestiere di pescatore e soprattutto l’amore per il mare e le tradizioni che definiscono l’anima del borgo stintinese. La sua integrazione nella comunità non è solo sociale, ma anche culturale e identitaria. Fin dall’adolescenza, Anatoli è membro della Confraternita Madonna della Difesa, istituzione riservata ai discendenti delle 45 famiglie fondatrici di Stintino e a chi, come lui, contribuisce con impegno e dedizione alla vita del paese. Il suo percorso è arricchito anche dall’esperienza sportiva, avendo indossato la maglia della squadra di calcio locale, A.C.D. Stintino, dove ha saputo distinguersi per talento e passione.

«Il giuramento di oggi non è soltanto un atto formale,» ha sottolineato la Sindaca Rita Vallebella durante la cerimonia. «È la celebrazione di un’appartenenza costruita con il cuore e con le azioni, giorno dopo giorno. Anatoli è l’esempio di come la nostra comunità sappia accogliere, valorizzando chi sceglie di amare e rispettare la nostra terra, contribuendo con entusiasmo al suo benessere». Questo importante momento suggella ufficialmente un’identità che Anatoli vive da anni, riconosciuta e apprezzata dai suoi concittadini.

Per lui, che continua con orgoglio la passione familiare nel settore della pesca, questo giuramento rappresenta un nuovo inizio, un’ulteriore conferma del suo legame con Stintino e del suo ruolo nella crescita e nel futuro della comunità. La cerimonia di oggi ha ribadito i valori di inclusione, tradizione e appartenenza che caratterizzano Stintino, dimostrando ancora una volta come il borgo sappia custodire e tramandare il proprio patrimonio culturale, accogliendo con calore chi ne sposa appieno l’identità.

