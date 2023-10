Favorire la promozione di stili di vita sani e attivi e di supportare le famiglie nelle fasi sensibili della vita dei loro figli è l'obiettivo del comune di Tula che propone il progetto "Postura" rivolto ai giovani sportivi dai 4 ai 14 anni, alle loro famiglie e alle società sportive.

Le attività prevedono una giornata di sport e informazione dove esperti in ambito sanitario e sportivo possano incontrare i giovani atleti, i genitori e gli allenatori per scambiare informazioni ed esperienze sulle possibili problematiche che si possono incontrare nella pratica sportiva in età evolutiva. Al confronto teorico e interattivo inteso come dialogo e riscontro pratico che verrà proposto anche ai bambini in forma di gioco, seguirà una fase pratica che darà la possibilità di operare uno screening sulle principali alterazioni caratteristiche di ogni età e disciplina sportiva alla quale i giovani atleti o futuri tali si rapporteranno in maniera diretta con medici, fisioterapisti, altre figure sanitarie e preparatori atletici che proporranno delle attività finalizzate a fornire degli spunti pratici per gli aspetti preventivi di ogni singola disciplina.

Al termine di questa giornata verrà consegnato a ogni giovane atleta o prossimo atleta un opuscolo contenente le informazioni oggetto dell’incontro e una scheda di valutazione personale che sarà utile per individuare eventuali problematiche da approfondire e le loro soluzioni.

Aderiranno al progetto le seguenti figure professionali capitanati dall'Ortopedico Pediatrico Valeria Setzu: un fisiatra esperto in problematiche del giovane sportivo, un medico dello sport, un fisioterapista, un osteopata, un nutrizionista sportivo, preparatori atletici e tecnici specializzati nelle singole discipline. La giornata sarà poi arricchita dalla presenza di professionisti di vari settori, dallo sportivo all’alimentare. In programma anche un momento conviviale.

