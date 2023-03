«Sindaco Arca stai lontano dalle assunzioni o muori. Tu e giunta».

Questo il messaggio minatorio rivolto ai componenti dell’amministrazione comunale di Bultei, sul quale indagano ora i carabinieri.

La macabra scritta, realizzata con vernice spray di colore rosso, è comparsa su un muro alla periferia del centro del piccolo paese del Goceano, mettendo in allarme la comunità.

Dopo il primo avvistamento, intorno alle 22 di lunedì, sono stati allertati i militari della compagnia di Bono, che hanno avviato gli accertamenti per cercare di risalire ai colpevoli.

Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

«Esprimo a nome mio personale e di Anci Sardegna la vicinanza umana, civile e politica al sindaco di Bultei Daniele Arca oggetto di una gravissima intimidazione - ha dichiarato il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana -. Le parole non sono più sufficienti per descrivere lo stato di prostrazione con cui si amministra in questo tempo livido. Ho avuto modo di sentirlo personalmente e fargli giungere un abbraccio da parte della grande comunità degli amministratori sardi».

