In Sardegna c'era solo Olbia nell'elenco del festival internazionale “Jane's Walk”. Ora si aggiunge anche Sassari all'evento che promuove passeggiate cittadine per osservare, discutere e vivere in maniera collettiva gli spazi. L'appuntamento è per sabato 4 maggio alle 16.30 nel piazzale della vecchia sede della chiesa Gesù Buon Pastore in via Ludovico Ariosto. La camminata è aperta a tutti previa iscrizione sul sito del comune. La durata è di circa due ore con un percorso che si svolgerà all’interno del quartiere di Monte Rosello.

Il festival Jane’s Walk celebra la figura di Jane Jacobs, studiosa e attivista statunitense che ha incentrato la sua ricerca accademica sulle funzioni sociali e aggregative della “strada” e su come, anche una semplice camminata, possa trasformarsi in occasione di confronto, di scambio culturale e di riflessione sugli spazi delle città. Le Jane’s Walk non sono tour guidati della città ma un momento di dialogo e ascolto tra i partecipanti sui temi che riguardano gli spazi pubblici e la loro fruizione. In tutto il mondo sono ormai oltre 500 le città che aderiscono.

Sassari ha inoltre scelto di inserire la sua “Camminata per il clima” all’interno del processo di aggiornamento del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici”; la Jane’s Walk Sassari 2024 vuole rappresentare un'opportunità unica per esplorare e discutere insieme le sfide climatiche che ci attendono, identificando le vulnerabilità e i punti di forza del quartiere che attraverseremo.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di prendere parte ad una esperienza di mappatura partecipativa del territorio. Utilizzando il proprio smartphone e uno strumento intuitivo che sarà possibile scaricare, si potranno rilevare potenziali situazioni di vulnerabilità in modo rapido ed efficiente, ma anche fare emergere punti di forza del territorio in relazione ai rischi climatici come ondate di calore, alluvioni e siccità.

