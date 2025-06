Si ripete il miracolo nella spiaggia delle Saline di Stintino. Solo due settimane fa, l’area umida situata in zona Sic – Sito di interesse comunitario era stata scelta per la nidificazione di Fratini e Fraticelli, specie rara di uccelli di piccole dimensioni in via di estinzione. Stamattina la schiusa delle uova ha offerto uno spettacolo ai bagnanti, pronti a recarsi al mare e a sistemare asciugamani e ombrelloni nell’arenile tra i più frequentati di Stintino.

I pulcini, piccoli batuffoli di piume, sono venuti alla luce tra lo stupore dei presenti. Da tempo l’area è stata colonizzata da 48 Sterne Comuni, 9 esemplari di Fratini e 25 di Fraticelli. «I fraticelli nidificano tra la spiaggia e le passerelle, si tratta di piccole sterne (Sternula albifrons) o rondine di mare, mentre il Fratino è un piccolo uccello tipico dei litorali italiani, a grosso rischio di estinzione a causa della frequentazione primaverile delle spiagge dei litorali», spiega Danilo Pisu, tecnico faunistico e tra i maggiori esperti ornitologi, fondatore del Centro studi fauna che opera a Stintino e all’Asinara per la conservazione e gli studi sulla fauna selvatica.

L’area è stata delimitata e messa in sicurezza dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, guidato dal comandante Antonello Molino, dagli agenti della Polizia locale, al comando di Monica Zolesi, e dai barracelli guidati da Gavino Depalmas, che si sono occupati anche del presidio per garantire in sicurezza la schiusa delle uova e l’involo dei pulcini, come disposto dalla sindaca Rita Vallebella. Del Fratino si registrano in Italia circa 600 copie mentre del Fraticello circa 3.500 copie. «Per questo l’area delle Saline è particolarmente importante per la riproduzione di queste specie», sottolinea Pisu.

